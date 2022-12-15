Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала афишу и рассказала о своем новом спектакле.

Как известно, в начале лета Наталья создала и представила публике свой моноспектакль "Я вдома". Надо сказать, что этот эксперимент имел большой успех, и теперь артистка решила презентовать свой новый спектакль, который называется "Доньки".

Могилевская опубликовала его афишу и пригласила украинцев прийти посмотреть: "Спасибо Господу, что был ко мне неравнодушен! Мечтаю поскорее услышать слово "Мама!". "Дочки" – мое новое представление о самом главном в жизни, о том, что важно каждому. Человек, которому можно сказать все и всегда… Мама! Этот спектакль я посвящаю всем матерям Украины! До встречи 19 и 20.12 в театре им. Леси Украинки. Начало в 19.00. Билеты в шапке профиля".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "С радостью посетим! Уверен это будет очень сильно, по-настоящему и прямо!", "Мечтаю, чтобы увидеть. Такая счастливая за вас. Вы наверняка будете лучшей мамой", "Пусть Ваша мечта сбудется! Потому что Вы этого точно заслуживаете!", "Уже с нетерпением жду вторника, билеты купили", "Вы великолепна! Мечтаю увидеть вас в Николаеве!", "Спасибо за творчество! "Я дома" очень сильно! Понравилось невероятно! Ожидаю, что это будет еще мощнее".

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