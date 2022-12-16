Як розповіла Злата Огневич, від своїх друзів вона часто чує про те, що не хочеться святкувати Новий рік цього року, що на це немає натхнення та сил.

Як повідомляє Politeka.net, питання різдвяних ялинок цього року для українців стало спірним, як і святкування новорічних свят. Українська співачка Злата Огневич (справжнє ім'я – Інна Бордюг), яка часто ділиться особистим, заговорила на цю тему. Вона звернулася до українців на своїй сторінці в Інстаграм та розповіла, що думає про святкування під час війни.

Як розповіла Злата Огневич, від своїх друзів вона часто чує про те, що не хочеться святкувати Новий рік цього року, що на це немає натхнення та сил. Співачка сама ловила себе на цих думках, але потім кардинально змінила свої погляди.

"Але потім я подумала, чому хтось має право, забирати у мене Новий рік, мої мрії, Різдво. Тому свято відбудеться обов'язково. І ви, знайте, що теж маєте повне право на свято. Нехай це буде хоч маленьке застоллє в кругу сім'ї, до якого ви звикли. Але, будь ласка, подаруйте собі цей затишок та свято хоч на день. Це так важливо зараз", - звернулася Злата Огневич до українців.

Варто зазначити, що лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя також виступає за те, щоб українці хоч на день дозволили собі свято. Крім того, він вважає, що святкування Нового року, відчуття самого свята, дуже важливе для дітей.

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