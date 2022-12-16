Как рассказала Злата Огневич, от своих друзей она часто слышит о том, что не хочется праздновать Новый год в этому году, что на это нет настоения и сил.

Как сообщает Politeka.net, вопрос рождественских елок в этом году для украинцев стал спорным, как и празднование новогодних праздников. Украинская певица Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг), которая часто делится личным, заговорила на эту тему. Она обратилась к украинцам на своей странице в Инстаграм и рассказала, что думает о празднованиях во время войны.

Как рассказала Злата Огневич, от своих друзей она часто слышит о том, что не хочется праздновать Новый год в этому году, что на это нет настоения и сил. Певица сама ловила себя на этих мыслях, но потом кардинально поменяла свои взгляды.

"Но потом я подумала, почему кто-то имеет право, забирать у меня Новый год, мои мечты, Рождество. Потому праздник состоится обязательно. И вы, знайте, что тоже имеете полное право на праздник. Пусть это будет хотябы маленькое застолье в кругу семьи, к которому вы привыкли. Но, пожалуйста, подарите себе этот уют и праздник хоть на день. Это так важно сейчас", - обратилась Злата Огневич к украинцам.

Стоит отметить, что лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя тоже выступает за то, чтобы украинцы хоть на день позволили себе праздник. Кроме того, он считает, что празднование Нового года, ощущение самого праздника, очень важно для детей.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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