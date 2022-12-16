Тренд на натуральність впевнено прямує планетою і не залишилася осторонь українська співачка Юлія Саніна з рок-гурту "The Hardkiss".

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Юлія Саніна з рок-гурту "The Hardkiss" зазвичай постає перед шанувальниками у шикарних сценічних костюмах, зі стильними зачісками, з яскравим макіяжем, як то кажуть, при повному параді! А цього разу зірка в Інстаграмі вирішила показати шматочок свого звичайного життя.



Тренд на натуральність впевнено йде по планеті. І українські знаменитості не залишилися осторонь. Сьогодні у лавах зірок шоу-бізнесу похвалитися чистим обличчям без косметики стало так само модно, так і бездоганним вечірнім макіяжем від найкращого візажиста.

Багато відомих жінок також користуються нагодою, щоб підкреслити: вони прекрасні в будь-якому вигляді. Юлія Саніна новим знімком також це довела, вона без мейк-апу не менш приваблива.

На кілька днів Юлії Саніній вдалося приїхати до України. Знаменитість не втрималася і зробила кілька знімків у поїзді. На одному з них її можна помітити без макіяжу на обличчі, у простій толстовці та джинсах. Вона виглядає бездоганно.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатально з ефектними кісками.

Як повідомляла Politeka, Саніна із The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.