Тренд на натуральность уверенно шествует по планете и не осталась в стороне украинская певица Юлия Санина из рок-группы "The Hardkiss".

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Юлия Санина из рок-группы "The Hardkiss" обычно предстает перед поклонниками в шикарных сценических костюмах, со стильными прическами, с ярким макияжем, как говорится, при полном параде! А на этот раз звезда в Инстаграм решила показать кусочек своей обычной жизни.



Тренд на натуральность уверенно шествует по планете. И украинские знаменитости не остались в стороне. Сегодня в рядах звезд шоу-бизнеса похвастаться чистым лицом без косметики стало так же модно, так и безупречным вечерним макияжем от лучшего визажиста.

Многие из известных женщин также пользуются случаем, чтобы подчеркнуть: они прекрасны в любом виде. Юлия Санина новым снимком также это доказала, она и без мейк-апа не менее привлекательна.

На несколько дней Юлии Саниной удалось приехать в Украину. Знаменитость не удержалась и сделала несколько снимков прямо в поезде. На одном из них ее можно заметить без макияжа на лице, в простой толстовке и джинсах. Она выглядит безупречно.

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.