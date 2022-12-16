Як повідомляє Politeka.net, відома актриса серіалу "Свати" Анна Кошмал постійно стежить за своєю фігурою, часто тренується та займається йогою. Крім того, вона дотримується правильного харчування. На своїй сторінці в Інстаграмі знаменитість поділилася рецептом дієтичного печива.

Зокрема, відома актриса серіалу "Свати" Анна Кошмал пропонує приготувати смачне вівсяне печиво. Це робиться дуже просто та швидко.

Вам знадобиться всього три інгредієнти:

100 г вівсяних пластівців

2 штуки - стиглих бананів

горіхи та сухофрукти - на вибір

Приготування печива за рецептом Анни Кошмал:

М'якуш двох бананів добре розім'яти вилкою. Додати вівсянку і дати настоятися 15-20 хвилин.

Руками, трохи змоченими водою, сформуйте з тіста спочатку кульки, а потім сплюсніть їх до форми круглого печива. Можна також викласти на деко вівсяне печиво ложкою. Викладайте печиво на деко, застелене якісним пекарським папером.

За цей час увімкнути духовку на 200 градусів, коли нагріється, випікати печиво приблизно 15-20 хвилин. І смачний сніданок готовий! Смачного.

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