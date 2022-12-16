Как сообщает Politeka.net, известная актриса сериала "Сваты" Анна Кошмал постоянно следит за своей фигурой, часто тренируется и занимается йогой. Кроме того, она придерживается правильного питания. На своей странице в Инстаграм знаменитость поделилась рецептом диетического печенья.

В частности, известная актриса сериала "Сваты" Анна Кошмал предлагает приготовить вкуснейшее овсяное печенье. Это делается очень просто и быстро.

Вам понадобится всего три ингридиента:

100 г овсяных хлопьев

2 штуки - спелых бананов

орехи и сухофрукты - по выбору

Приготовление печенья по рецепту Анны Кошмал:

Мякоть двух бананов хорошо размять вилкой. Добавить овсянку и дать настояться минут 15−20.

Руками, слегка смоченными водой, сформируйте из теста сначала шарики, а затем сплюсните их до формы круглого печенья. Можно также выложить на противень овсяное печенье ложкой. Выкладывайте печенья на противень, застеленный качественной пекарской бумагой.

За это время включить духовку на 200 градусов, когда нагреется, выпекать печенье примерно 15-20 минут. И вкусный завтрак готов! Приятного аппетита.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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