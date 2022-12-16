Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість зворушив українців кадрами зі своєю чарівною бабусею та привітав її з днем народження.
На новій фотографії Слава зняв себе поряд з милою старенькою, вони мило посміхаються до камери. За словами ведучого, бабуся має дуже прогресивну, незважаючи на свої 92 роки, вона користується всіма популярними сервісами та гаджетами.
"Моїй бабусі сьогодні 92! І вона дуже прогресивна! Вміє користуватися Ютюбом, підписана на мене в Інстаграм і прочитає цей пост і ваші коментарі, у неї Айфон, яким вона навчилась користуватись тільки 4 місяці тому. Інколи у вайбері від неї приходять повідомлення накшталт "дате елутаалс" і я розумію, що вона намагалась розібратись як відправити голосове. А ще Галина Яківна готує найсмачніші вареники і олів'є! Люблю її", - написав Дьомін у підписі до публікації.
Шанувальники відразу почали коментувати фото, вітаючи бабусю з днем народження: "Неймовірна, красива і сильна. Передавай вітання!", "Боже, яка красуня. Вітаємо", "Вітаю прекрасну бабусю", "Вітаємо чудову бабусю з днем народження!", "Багато літа. Бажаю вам здоров'я та перемоги", "Красива молодушка. Привітання їй та міцного здоров'я", "Зі святом бабусю!".
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