Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость растрогал украинцев кадрами со своей очаровательной бабушкой и поздравил ее с днем рождения.

На новой фотографии Слава запечатлел себя рядом с милой старушкой, они мило улыбаются в камеру. По словам ведущего, бабушка у него очень прогрессивная, несмотря на свои 92 года, она пользуется всеми популярными сервисами и гаджетами.

"Моей бабушке сегодня 92! И она очень прогрессивна! Умеет пользоваться Ютубом, подписанная на меня в Инстаграм и прочтет этот пост и ваши комментарии, у нее Айфон, которым она научилась пользоваться только 4 месяца назад. Иногда в вайбере от нее приходят сообщения типа "дате элутаалс" и я понимаю, что она пыталась разобраться, как отправить голосовое. А еще Галина Яковлевна готовит самые вкусные вареники и оливье! Люблю ее", - написал Демин в подписи к публикации.

Поклонники тут же принялись комментировать фото, поздравляя бабульку с днем рождения: "Невероятная, красивая и сильная. Передавай поздравления!", "Боже, какая красавица. Поздравляем", "Поздравляю прекрасную бабушку", "Поздравляем замечательную бабушку с днем рождения!", "Многая лета. Желаю вам здоровья и победы", "Красивая молодушка. Поздравления ей и крепкого здоровья", "С праздником бабушку!".

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