Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала спокусливі фото, на яких блиснула апетитними принадами.

На нових фотографіях Анна приміряла кілька образів, якими здорово полоскотала нерви фанатів. Так, на одному зі знімків дівчина позує у чорному вбранні з витонченим декольте та відкритими плечима. Її волосся завите в гладкі кучері, а на обличчі щільний шар макіяжу із соковитими губами. На ще одному фото співачка з'явилася у білому мереживному ліфі та чорному піджаку, тут її волосся більш пряме, а макіяж такий самий яскравий.

У підписі до публікації Трінчер запропонувала шанувальникам обрати, яке фото їм подобається більше. Користувачі відразу почали коментувати фото зірки: "Перша більш естетична", "Що за ефект?", "Щось дуже змінилося", "Перший вогонь", "2, просто вау", "Перше та друге фото. Ось це макіяж прям у крапку! Дуже сподобався! Несподівано", "2 фото на Настю Каменських схожа 100%", "Красуня", "Все. Ти така красива!", "Фото 2 нереально красиво", "Просто шик", "А мені все сподобалися, ну це підрив просто. Така красуня, прям вау". "Дуже гарний макіяж. Ви неймовірна".

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