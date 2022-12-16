Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила соблазнительные фото, на которых сверкнула аппетитными прелестями.

На новых фотографиях Анна примерила несколько образов, которыми здорово пощекотала нервы фанатов. Так, на одном из снимков девушка позирует в черном наряде с изящным декольте и открытыми плечами. Ее волосы завиты в гладкие кудри, а на лице плотный слой макияжа с сочными губами. На еще одном фото певица появилась в белом кружевном лифе и черном пиджаке, здесь ее волосы более прямые, а макияж такой же яркий.

В подписи к публикации Тринчер предложила поклонникам выбрать, какое из фото им нравится больше. Пользователи тут же принялись комментировать фото звезды: "Первая более эстетическая", "Что за эффект?", "Что-то очень поменялось", "Первая огонь", "2, просто вау", "Первое и второе фото. Вот это макияж прям в точку! Очень понравился! Неожиданно", "2 фото на Настю Каменских похожа 100%", "Красавица", "Все. Ты такая красивая!", "Фото 2 нереально красиво", "Просто шик", "А мне все понравились, ну это подрыв просто. Такая красавица, прям вау". "Очень красивый макияж. Вы невероятна".

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