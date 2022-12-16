Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян та їхній вояк. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на президента росії путіна.

Як відомо, днями з'явилося відео із коментарем путіна російським пропагандистським телеканалам, на якому він стоїть із келихом шампанського. У своєму спітчі президент країни-агресора визнав, що російські війська цілеспрямовано б'ють по енергетичній інфраструктурі України, а також звинуватив, що ЗСУ "перші почали, завдавши удару Кримському мосту".

Юрій Великий не змарнував це з поля зору і зробив пародію на старого диктатора, теж з'явившись з келихом і мямля про "успіхи армії рф". Виглядає все це дуже смішно, а пародія виявилася наскільки переконливою, що українці засумнівалися та запитали у коміка, чи не є він ще одним двійником путіна.

"Ну як можна так вміти пародувати? Браво Вам!", "Як завжди, вогонь", "Великий пародує путіна краще за нього самого!", "Таланливо, дуже. Хоча оригінальне відео сумне, м'яко кажучи, але вашу версію ми дивимося з посмішкою ", "Юрію, зізнайтеся, Ви один із двійників путіна?", "Ідеально", "Супер! Якби обирали в президенти рф "хто може замінити путлера", то наш улюблений Юрій Великий пройшов би без кастингу та виборів! Браво!", "Ви неймовірний, талант, найкращий", "Браво!".

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