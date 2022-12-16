Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и их вояк. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на президента рф путина.

Как известно, на днях появилось видео с комментарием путина российским пропагандистским телеканалам, на котором он стоит с бокалом шампанского. В своем спитче президент страны-агрессора признал, что российские войска целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре Украины, а также обвинил, что ВСУ "первые начали, нанеся удар по Крымскому мосту".

Юрий Великий не упустил это из поля зрения и сделал пародию на старого диктатора, тоже появившись с бокалом и мямля об "успехах армии рф". Выглядит все это очень смешно, а пародия оказалась насколько убедительная, что украинцы засомневались и спросили у комика, не является ли он еще одним двойником путина.

"Ну как можно так уметь пародировать? Браво Вам!", "Как всегда, огонь", "Великий пародирует путина лучше его самого!", "Талантливо, очень. Хоть оригинальное видео грустное, мягко говоря, но вашу версию мы смотрим с улыбкой", "Юрий, признайтесь, Вы один из двойников путина?", "Идеально", "Супер! Если бы выбирали в президенты рф "кто может заменить путлера", то наш любимый Юрий Великий прошел бы без кастинга и выборов! Браво!", "Вы невероятный, талант, лучший", "Браво!".

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