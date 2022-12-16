Наприклад, щодо її зовнішності, розміру губ і таке інше.
Леся Нікітюк запевнила, що вона сама буде вирішувати, як їй жити і що робити.
«Мені не потрібні серед моєї аудиторії підписники просто для кількості… мене поважає і любить достатня кількість людей! Я завжди себе вміла захистити від злості, заздрощів і просто гімна у мій бік. Я поважаю і люблю себе такою, якою я є. Тільки я сама буду вирішувати, як мені жити МОЄ життя», - запевнила Нікітюк.
Також Нікітюк додала, що так само вона сама буде вирішувати стосовно заміжжя і появи дітей.
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«В мене немає кількох життів, а є одне, яке я проживаю достойно у всіх поняттях», - заявила Леся Нікітюк.
Також телеведуча показала свої губи на весь екран.
«Прикладіть свої до екрану і, може, у вас такі будуть», - порадила телеведуча підписницям, які критикують розмір її губ.
Нагадаємо, днями Леся Нікітюк зізналася, що її ранок почався зі сліз.
Також повідомлялось, що Нікітюк показала, як Маша Єфросиніна виглядає у звичайному житті.
Крім того, Politeka.net писала, що артист Квартал 95 Юрій Великий емоційно відреагував на коментар.