Відома українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк вирішила трошки розібратись з тими, хто пише їй недоцільні критичні зауваження.

Наприклад, щодо її зовнішності, розміру губ і таке інше.

Леся Нікітюк запевнила, що вона сама буде вирішувати, як їй жити і що робити.

«Мені не потрібні серед моєї аудиторії підписники просто для кількості… мене поважає і любить достатня кількість людей! Я завжди себе вміла захистити від злості, заздрощів і просто гімна у мій бік. Я поважаю і люблю себе такою, якою я є. Тільки я сама буду вирішувати, як мені жити МОЄ життя», - запевнила Нікітюк.

Також Нікітюк додала, що так само вона сама буде вирішувати стосовно заміжжя і появи дітей.

«В мене немає кількох життів, а є одне, яке я проживаю достойно у всіх поняттях», - заявила Леся Нікітюк.

Також телеведуча показала свої губи на весь екран.

«Прикладіть свої до екрану і, може, у вас такі будуть», - порадила телеведуча підписницям, які критикують розмір її губ.

Нагадаємо, днями Леся Нікітюк зізналася, що її ранок почався зі сліз.

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