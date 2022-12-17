Українська співачка Оля Полякова після вильоту з шоу «Танці із зірками» у Грузії залишила готель, у якому мешкала під час участі шоу.

Артистка вирішила показати, як пройшов її від'їзд, а заразом здивувала кількістю своїх валіз та їх вмістом.

Так, Полякова зняла, як її партнер по шоу Макс Єжов допомагає їй збирати одну з валіз.

«Боже, людоньки, подивіться, що цей хлопчик робить. У мене ще ніколи у такому порядку не були валізи. Подивіться! Боже, Максічек, це ти такий хозяйновитий?», - поцікавилася Полякова, знімаючи, як Макс укладає її сумочки, коробочки та пляшечки з лікарськими препаратами у велику валізу.

Пізніше Полякова показала, що по неї приїхав великий чорний мікроавтобус.

«І зараз я вам покажу чому. Тому що тьотя Оля їде з Грузії з такою кількістю валіз!», - розповіла співачка, демонструючи величезну кількість речей.

Нагадаємо, раніше Полякова зізналася, що вона в Грузії набрала зайвих 2 кілограми, адже їх годували дуже смачно.

Також артистка встигла дати своєму чоловікові привід для ревнощів.

Крім того, Politeka.net писала, що стосунки Полякової з чоловіком суттєво змінилися, співачка зробила зізнання.