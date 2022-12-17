Артистка решила показать, как прошел ее отъезд, а заодно удивила количеством своих чемоданов и их содержимым.
Так, Полякова засняла, как ее партнер по шоу Макс Ежов помогает ей собирать один из чемоданов.
«Боже, людоньки, посмотрите, что этот мальчик делает. У меня еще никогда в таком порядке не были чемоданы. Посмотрите! Боже, Максичек, это ты такой хозяйственный?», - поинтересовалась Полякова, снимая, как Макс укладывает ее сумочки, коробочки и бутылочки с лекарственными препаратами в большой чемодан.
Позже Полякова показала, что за ней приехал большой черный микроавтобус.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Война еще продолжается": Alyona Alyona обратилась к украинцам с важным посланием
Превратился в огромный костер: в россии новая авиакатастрофа, выживших нет
Новая ракетная атака по Украине, в городах гремят взрывы: остановился транспорт и не только
Влад Яма из "Танців з зірками" показал подросшего сына: "Я четко помню твой первый крик..."
«И сейчас я вам покажу, почему. Потому что тетя Оля едет из Грузии с таким количеством чемоданов!», - рассказала певица, демонстрируя огромное количество вещей.
Напомним, ранее Полякова призналась, что она в Грузии набрала лишних 2 килограмма, ведь их кормили очень вкусно.
Также артистка успела дать своему мужу повод для ревности.
Кроме того, Politeka.net писала, что отношения Поляковой с мужем существенно изменились, певица сделала признание.