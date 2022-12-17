Артистка решила показать, как прошел ее отъезд, а заодно удивила количеством своих чемоданов и их содержимым.

Так, Полякова засняла, как ее партнер по шоу Макс Ежов помогает ей собирать один из чемоданов.

«Боже, людоньки, посмотрите, что этот мальчик делает. У меня еще никогда в таком порядке не были чемоданы. Посмотрите! Боже, Максичек, это ты такой хозяйственный?», - поинтересовалась Полякова, снимая, как Макс укладывает ее сумочки, коробочки и бутылочки с лекарственными препаратами в большой чемодан.

Позже Полякова показала, что за ней приехал большой черный микроавтобус.

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«И сейчас я вам покажу, почему. Потому что тетя Оля едет из Грузии с таким количеством чемоданов!», - рассказала певица, демонстрируя огромное количество вещей.

Напомним, ранее Полякова призналась, что она в Грузии набрала лишних 2 килограмма, ведь их кормили очень вкусно.

Также артистка успела дать своему мужу повод для ревности.

Кроме того, Politeka.net писала, что отношения Поляковой с мужем существенно изменились, певица сделала признание.