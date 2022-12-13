Українська співачка Оля Полякова залишила грузинське шоу «Танці із зірками» у 7 ефірі та знайшла, що сказати з цього приводу.

Свою танцювальну історію на паркеті у Тбілісі Полякова назвала «абсолютно тріумфальною».

«Ми хочемо сказати спасибі за кожен ларі, який був витрачений на смс для нас. За кожен ваш голос, за те, що ви нас приймали, за те, що ви нас годували», - звернулася Полякова до всіх, хто підтримував їх із Максом Єжовим пару.

Також співачка зізналася, що набрала у Грузії зайві кілограми.

"Боже мій! Усі схудли на цьому проекті, але тільки не я. Два кіло набрала! Дуже смачно у Грузії, дуже гостинно. Дуже чудово, всі допомагають та підтримують», - розповіла Полякова.

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, що її партнер Макс Єжов з моменту початку повномасштабної війни схуд на 15 кілограмів, і, з'явившись у Грузії перед продюсерами шоу «Танці з зірками», викликав здивування – чи зможе такий худий танцюрист піднімати Полякову.

Також повідомлялося, що Полякова зізналася, як хоче вчинити з головним призом шоу, квартирою, у разі виграшу.

Крім того, Politeka.net писала, що стосунки Полякової з чоловіком суттєво змінилися, співачка зробила зізнання.