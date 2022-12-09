Українська співачка Оля Полякова, чий чоловік, бізнесмен Вадим Буряковський на початку війни вступив у терроборону, розповіла про стосунки з ним. Подробицями знаменитість поділилася в інтерв'ю для ТСН.





За словами співачки, їхні стосунки суттєво змінилися під час війни.

Оля Полякова зізналася, що якщо раніше вони з чоловіком могли знайти приводи для сварок, то зараз між ними повне порозуміння, бо спілкування, на жаль, обмежується телефонними дзвінками. У них просто немає можливості "лаятися без приводу".

"Відносини стали кращими. Якщо до війни ми хоча б рідко, але бачилися через мій графік, то зараз взагалі спілкуємося тільки по телефону. Тому немає жодного приводу сваритися і з'ясовувати, хто правий, а хто ні. Мені здається, що ми стали ще рідніше", – розповіла знаменитість.

Зараз Вадим цілком на законних підставах може приїжджати до коханої та доньок, які перебувають за кордоном, але він все одно залишається у Києві, щоб захищати свою країну та дім. Хоча рідкісні зустрічі таки бувають.

За словами Олі Полякової, вона не відмовляла коханого йти в територіальну оборону, бо вважає, що він вчинив сумління. Артистка Оля Полякова зізналася, що не замислювалася про те, щоби відмовити чоловіка від служби у територіальній обороні.

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