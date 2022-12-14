Українська співачка Оля Полякова, залишивши грузинське шоу «Танці з зірками» заявила, що це ще не кінець, адже інша її історія тільки починається.

Так, Полякова в обіймах грузинського співака, представника Грузії на конкурсі Євробачення-2012, розповіла про їхні спільні плани.

«Для нас нічого не закінчується, для нас все лише починається. Тому що незабаром ви побачите наш дует з Анрі, де ми співаємо, де живемо. Я дуже хочу, дорогі мої, щоб ми, незважаючи ні на що, продовжували жити. Навіть незважаючи на те, що зараз нам всім дуже важко. Не дивлячись на злети та падіння. Це абсолютно не причина втрачати віру в себе і любов один до одного», - заявила Полякова, дозволяючи Анрі ніжно гладити себе по голові.

Додамо, що раніше Анрі Джохадзе мав дует з Тіною Кароль.

Українська співачка та грузинський артист заспівали разом у січні цього року, також на шоу «Танці із зірками» у Грузії.

Тіна Кароль співала англійською, а Анрі Джохадзе – грузинською мовою.

Нагадаємо, що раніше Полякова розповіла, як змінилися її стосунки із чоловіком.

Також повідомлялося, що Полякова зізналася, скільки зайвих кілограмів набрала у Грузії.

Крім того, Politeka.net писала, що Оля Полякова відреагувала на зауваження на свою адресу.