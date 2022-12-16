Як повідомляє Politeka.net, вранці 16 грудня російські окупанти знову наносять масовий ракетний удар по Україні, щоб знищити енергетичну інфраструктуру нашої держави. Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз показала, де ховалася від російських ракет.

На своєму прикладі солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька показала, що під час атаки ворога потрібно перебувати у безпечному місці. Тривога застала зірку в готелі у Дніпрі, тому вона одразу спустилася до спортзалу, який знаходиться у підвальному приміщенні.

"Не ігноруйте тривогу! Ми в тренажерному залі в нашому готелі, в підвальному приміщенні", - написала Олександра Зарицька.

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Варто зазначити, що гурт "KAZKA" був створений у 2017 році українським продюсером Юрієм Нікітіним. Колектив складається з трьох осіб – Олександри Зарицької, сопілкаря Дмитра Мазуряка та мультиінструменталіста Микити Будаша. Найвідомішою композицією з репертуару гурту є трек "Плакала".



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