Як повідомляє Politeka.net, вранці 16 грудня російські окупанти знову наносять масовий ракетний удар по Україні, щоб знищити енергетичну інфраструктуру нашої держави. Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз показала, де ховалася від російських ракет.
На своєму прикладі солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька показала, що під час атаки ворога потрібно перебувати у безпечному місці. Тривога застала зірку в готелі у Дніпрі, тому вона одразу спустилася до спортзалу, який знаходиться у підвальному приміщенні.
"Не ігноруйте тривогу! Ми в тренажерному залі в нашому готелі, в підвальному приміщенні", - написала Олександра Зарицька.
Співачка зізналася, що навіть у відносній безпеці почувається тривожно: "Страшно навіть у укритті"
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Я сама вирішуватиму": Нікітюк рознесла своїх заздрісників та критиків
Поставтеся з розумінням: де вводяться аварійні відключення світла після нової атаки
Вибух пролунав у будинку під Києвом, злетілися пожежники: фото з місця НП
Хвороба Кравець із "Квартал 95" почала прогресувати, акторка зробила зізнання: "Я не можу впоратися..."
Варто зазначити, що гурт "KAZKA" був створений у 2017 році українським продюсером Юрієм Нікітіним. Колектив складається з трьох осіб – Олександри Зарицької, сопілкаря Дмитра Мазуряка та мультиінструменталіста Микити Будаша. Найвідомішою композицією з репертуару гурту є трек "Плакала".
Нагадаємо, солістка "KAZKA" Олександра Зарицька знайшла своє місце сили в Україні.
Також Politeka писала, що солістка "KAZKA" Олександра Зарицька без сорому показала, як виглядає у звичайному житті.
Як Politeka повідомляла, солістка "KAZKA" Олександра Зарицька показала промовисте відео про те, чому рф це зло.