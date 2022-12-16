Как сообщает Politeka.net, утром 16 декабря российские оккупанты снова совершают массовый ракетный удар по Украине, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства. Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая на своей странице в Инстаграм-Сториз показала, где пряталась от российских ракет.

На своем примере солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая показала, что во время атаки врага нужно находиться в безопасном месте. Тревога застала звезду в гостинице в Днепре, поэтому она сразу спустилась в спортзал, который находится в подвальном помещении.

"Не игнорируйте тревогу! Мы в тренажерном зале в отеле нашем, в подвальном помещении", — написала Александра Зарицкая.

Певица призналась, что даже в относительной безопасности чувствует себя тревожно: "Страшно даже в укрытии"

Стоит отметить, что группа "KAZKA" была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

Также Politeka писала, что солистка "KAZKA" Александра Зарицкая без стеснения показала, как выглядит в обычной жизни.

Как Politeka сообщала, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая показала красноречивое видео о том, почему рф это зло.



