Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фрагмент своєї нової пісні та розповіла, про що вона.

Як видно, Ліда опублікувала коротке відео, в якому можна побачити її знімок та почути рядки з нової пісні "З тобою". Як виявилося, це перша авторська пісня артистки, і вона самостійно над нею працювала. Раніше співачка розповідала, що зараз закохана та цей трек присвячений її закоханості, яка допомагає їй переживати війну.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "З тобою" — пісня про мої почуття. Перша авторська та самостійна робота. Про почуття, які ми оберігаємо від зайвих очей. Про кохання, присмак якого тільки загострюється у часи випробувань. Про відчуття світла та тепла, коли за вікном темрява та холод. Війна навчила помічати, цінувати та дорожити нашими почуттями до найрідніших. Упевнена, у пісні та її рядках кожен знайде щось особливе та цінне для себе! #Зтобою чекає ваших прослуховувань на всіх цифрових майданчиках. Окрема подяка і любов людям, з якими маю можливість творити, мріяти і дивитися в одному напрямку, моїй команді!".

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