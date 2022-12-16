Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала відео зі свого довоєнного виступу та розповіла про улюблену пісню українців, яка увійшла до нового альбому.

Як раніше повідомляла Олександра, вони з гуртом KAZKA зібрали в один новий альбом усі найпопулярніші хіти колективу. Серед них є композиція "М'ята", яка була лідером радіоефірів у 2021 році, а також отримала нагороду, як "Українська пісня року". У ролику, який показала співачка, вона разом із хлопцями з гурту та бек-вокалістками наживо виконують цю пісню.

А у підписі до публікації Зарицька написала: "А поки ми пакуємо валізи до Львова, де вже в суботу зустрінемось з вами. Ділюсь наступним треком з альбому СВЯТА. Наша чуттєва магічна М‘ЯТА. Лідер радіоефірів у 2021, перша пісня, що написана авторами, з якими ми не знайомі особисто. Але абсолютно наша історія, в яку вся команда закохалась з першого прослуховування М‘ЯТА | Ще довоєнний live | Українська пісня року".

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