Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фрагмент своей новой песни и рассказала, о чем она.

Как видно, Лида опубликовала короткое видео, в котором можно увидеть ее снимок и услышать строки из новой песни "З тобою". Как оказалось, это первая авторская песня артистки и она самостоятельно над ней работала. Ранее певица рассказывала, что сейчас влюблена и этот трек посвящен ее влюбленности, которая помогает ей переживать войну.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "З тобою" – песня о моих чувствах. Первая авторская и самостоятельная работа. О чувствах, которые мы оберегаем от лишних глаз. О любви, привкус которой только обостряется во времена испытаний. Об ощущении света и тепла, когда за окном тьма и холод. Война научила замечать, ценить и дорожить нашими чувствами к самым родным. Уверена, в песне и ее строчках каждый найдет что-то особенное и ценное для себя! #Зтобою ждет ваших прослушиваний на всех цифровых площадках. Отдельная благодарность и любовь людям, с которыми есть возможность творить, мечтать и смотреть в одном направлении, моей команде!".

Напомним, "Новый уровень": экс-подопечная Монатика Лида Ли удивила "опасными" кадрами.

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