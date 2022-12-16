Шоумен Анатолій Анатолич, як і багато українців сьогодні, також отямився вранці від ворожої атаки.

Як повідомляє Politeka.net, вранці 16 грудня російські окупанти знову наносять масовий ракетний удар по Україні, щоб знищити енергетичну інфраструктуру нашої держави.

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч закликав усіх українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття. А також в Інстаграм-Сторіз він розповів, де його застали вибухи.

Шоумен Анатолій Анатоліч також прийшов до тями вранці від ворожої атаки. Як розповів у своєму зверненні Анатоліч, він почув проліт трьох ракет буквально у себе над головою.

"Сподіваюся, що наше ППО спрацює! Сподіваюся, що ви всі в безпеці. Я думав, що ми вже й так ненавидимо цих покидьків, але ні, можна ще більше", - сказав ведучий.

Крім того, він додав, що зараз знаходиться у Вишгороді Київської області та чудово бачив, що кілька ракет летіли з боку Білорусі.

"Білоруси знову довели, що вони раби. Але якщо росіяни - це раби з бабками, то ті просто раби в квадраті. ось усе, що стало зрозумілим про білорусів. Але нічого, ми тримаємося", - емоційно зазначив Анатолій Анатолич.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.