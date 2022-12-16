Шоумен Анатолий Анатолич, как и многие украинцы сегодня, также очнулся утром от вражеской атаки.

Как сообщает Politeka.net, утром 16 декабря российские оккупанты снова совершают массовый ракетный удар по Украине, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства.

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич призвал всех украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие. А также в Инстаграм-Сториз он рассказал, где его застали взрывы.

Шоумен Анатолий Анатолич также очнулся утром от вражеской атаки. Как рассказал в своем обращении Анатолич, он услышал пролет трех ракет буквально у себя над головой.

"Надеюсь, что наше ПВО сработает! Надеюсь, что вы все в безопасности. Я думал, что мы уже и так ненавидим этих подонков, но нет, можно еще больше", — сказал ведущий.

Кроме того, он добавил, что сейчас находится в Вышгороде Киевской области и прекрасно видел, что несколько ракет летели со стороны Беларуси.

"Беларусы снова довели, что они рабы. Но, если россияне - это рабы с бабками, то те просто рабы в квадрате. вот все, что стало понятным о белорусах. Но ничего, мы держимся", - эмоционально отметил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.