Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу знаменитість поділилася кадром, зробленим, мабуть, у дворі її будинку.
Схоже Іра скучила за зимою та снігом, як це було в довоєнні часи, і вирішила ненадовго поринути у зимову атмосферу. На новій фотографії продюсер із дитячим захопленням заряджає ногою по снігу, стоячи серед пишних ялинок. Перед камерою вона з'явилася у теплому затишному вбранні – широких коричневих штанях та білій куртці. Її волосся заховано за темною шапкою, а на обличчі немає макіяжу, тільки радісна посмішка.
У підписі до публікації Горова написала: "Скучила". А шанувальники відразу почали коментувати знімок: "За ким?", "Хочу", "За снігом", "Треба зарядити, походу", "І ми скучили", "Красуня", "Люблю".
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Зазначимо, раніше продюсер поділилася фото та відео із залаштунків концерту Наді Дорофєєвої, яку продюсує. Як виявилось, Надя чудово запалила на концерті, зібравши повну залу глядачів. У цей час співачку всіляко підтримувала Ірина - і в залі, і гримерці. У підписі до публікації Ірина написала: "Дякую, що ми разом. Щоразу надихаюся твоєю творчістю та неймовірною енергією!".
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