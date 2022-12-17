Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу знаменитість поділилася кадром, зробленим, мабуть, у дворі її будинку.

Схоже Іра скучила за зимою та снігом, як це було в довоєнні часи, і вирішила ненадовго поринути у зимову атмосферу. На новій фотографії продюсер із дитячим захопленням заряджає ногою по снігу, стоячи серед пишних ялинок. Перед камерою вона з'явилася у теплому затишному вбранні – широких коричневих штанях та білій куртці. Її волосся заховано за темною шапкою, а на обличчі немає макіяжу, тільки радісна посмішка.

У підписі до публікації Горова написала: "Скучила". А шанувальники відразу почали коментувати знімок: "За ким?", "Хочу", "За снігом", "Треба зарядити, походу", "І ми скучили", "Красуня", "Люблю".

Зазначимо, раніше продюсер поділилася фото та відео із залаштунків концерту Наді Дорофєєвої, яку продюсує. Як виявилось, Надя чудово запалила на концерті, зібравши повну залу глядачів. У цей час співачку всіляко підтримувала Ірина - і в залі, і гримерці. У підписі до публікації Ірина написала: "Дякую, що ми разом. Щоразу надихаюся твоєю творчістю та неймовірною енергією!".

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