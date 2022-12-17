Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадром, сделанным, видимо, во дворе ее дома.

Похоже Ира соскучилась по зиме и снегу, как это было в довоенные времена, и решила ненадолго окунуться в зимнюю атмосферу. На новой фотографии продюсер с детским восторгом заряжает ногой по снегу, стоя среди пышных елок. Перед камерой она пояивлась в теплом уютном наряде – широких коричневых штанах и белой куртке. Ее волосы спрятаны за темной шапкой, а на лице нет макияжа, только радостная улыбка.

В подписи к публикации Горовая написала: "Соскучилась". А поклонники тут же принялись комментировать снимок: "По кому?", "Хочу", "По снегу", "Надо зарядить, походу", "И мы соскучились", "Красотка", "Обожаю".

Отметим, ранее продюсер поделилась фото и видео из закулисья концерта Нади Дорофеевой, которую продюсирует. Как оказалось, Надя здорово зажгла на концерте, собрав полный зал зрителей. В это время певицу всячески поддерживала Ирина – и в зале, и в гримерке. В подписи к публикации Ирина написала: "Спасибо, что мы вместе. Каждый раз вдохновляюсь твоим творчеством и невероятной энергией!".

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