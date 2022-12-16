Як повідомляє Politeka.net, вранці 16 грудня російські окупанти знову наносять масовий ракетний удар по Україні, щоб знищити енергетичну інфраструктуру нашої держави. Популярний телеведучий, який став популярним після травел-шоу "Орел і Решка", Андрій Бєдняков в Інстаграм-Сторіз емоційно відреагував на огляд з боку Росії.
Обурений шоумен Андрій Бєдняков присвятив російським окупантам промовистий віршик, у якому назвав їх терористами.
"Кто страшным горем входит в дом,
Кто с детства каждому знаком,
Кто не ученый, не поэт,
А заболел весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
Те-Ро-Рис-Ты", - написав телеведучий.
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Андрій Бєдняков також порівняв ракетні обстріли з "маленькими" людьми з крихітними статевими органами, які, щоб здаватися більш величними та помітними, купують собі дорогі брендові шмотки. Але від цього їх статеві органи не зростають. Те саме з ракетами.
Варто зазначити, що відомо, що країна-терорист випустила по наших мирних регіонах понад 60 ракет, більшість яких було збито нашими силами ППО.
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.