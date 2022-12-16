Как сообщает Politeka.net, утром 16 декабря российские оккупанты снова совершают массовый ракетный удар по Украине, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства. Популярный телеведущий, который стал популярным после травел-шоу "Орел и Решка", Андрей Бедняков в Инстаграм-Сториз эмоционально отреагировал на обстрел со стороны рф.
Возмущенный шоумен Андрей Бедняков посвятил российским оккупантам красноречивый стишок, в котором назвал их террористами.
"Кто страшным горем входит в дом,
Кто с детства каждому знаком,
Кто не ученый, не поэт,
А заболел весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
Те-Ро-Рис-Ты", - написал телеведущий.
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Андрей Бедняков также сравнил ракетные обстрелы с "маленькими" людьми с крошечными половыми органами, которые чтобы казаться более величественными и заметными покупают себе дорогие брендовые шмотки. Но от этого их половые органы не растут. То же самое с ракетами.
Стоит отметить, что известно, что страна-террорист выпустила по нашим мирным регионам более 60 ракет, большая часть которых была сбита нашими силами ППО.
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.