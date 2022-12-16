Популярный телеведущий, который стал популярным после травел-шоу "Орел и Решка", Андрей Бедняков эмоционально отреагировал на обстрел со стороны рф.

Как сообщает Politeka.net, утром 16 декабря российские оккупанты снова совершают массовый ракетный удар по Украине, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства. Популярный телеведущий, который стал популярным после травел-шоу "Орел и Решка", Андрей Бедняков в Инстаграм-Сториз эмоционально отреагировал на обстрел со стороны рф.

Возмущенный шоумен Андрей Бедняков посвятил российским оккупантам красноречивый стишок, в котором назвал их террористами.

"Кто страшным горем входит в дом,

Кто с детства каждому знаком,

Кто не ученый, не поэт,

А заболел весь белый свет,

Кого повсюду узнают,

Скажите, как его зовут?

Те-Ро-Рис-Ты", - написал телеведущий.

Андрей Бедняков также сравнил ракетные обстрелы с "маленькими" людьми с крошечными половыми органами, которые чтобы казаться более величественными и заметными покупают себе дорогие брендовые шмотки. Но от этого их половые органы не растут. То же самое с ракетами.

Стоит отметить, что известно, что страна-террорист выпустила по нашим мирным регионам более 60 ракет, большая часть которых была сбита нашими силами ППО.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.