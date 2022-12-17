Відомий кухар, «МастерШеф» Клопотенко продовжує вражати смачними рецептами шанувальників та розповідає про нові ідеї для апетитних страв. Часто Євген презентує нові та давно вже відомі страви у себе в Інстаграм.

На цей раз Клопотенко підкорив кадрами з пирогом:

«Яворівський пиріг – знакова страва Галичини. Картопля + гречка. Не кажіть, що вам не захотілося скуштувати цей пиріг. Нагадую – Яворівський пиріг. Ми його ще й удосконалили, це просто кохання.

Ну, загалом, приходьте і пробуйте. А якщо немає можливості, то пропоную вам приготувати трохи іншу. Але теж неймовірно смачний пиріг.

Запевняю, ви захочете приготувати цей пиріг, швидкий та простий. Головне, не почніть їсти пюре з ікрою просто так, бо залишитеся без пирога» - розповів Клопотенко.

Необхідно: листове тісто, заморожене (0,5); картопля 4-5 шт; цибуля 1 шт; ікра мойви або тріски 1 баночка; олія 2 ст. л; сіль та перець за смаком.

Спочатку треба відварити картоплю, злити воду, розім'яти, охолодити. За бажанням додати обсмажений лук кубиком, додати вибрану вами ікру. Форму обмазати олією, тісто розділити на дві частини, трохи розкачати та покласти у форму. Додати начинку з картоплі та ікри, накрити другою половиною тесту. Запікати в духовці 35-40 хвилин|мінути| при температурі 180С градусів, перед вживанням охолодити.

Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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