Известный повар, «МастерШеф» Клопотенко продолжает впечатлять вкусными рецептами поклонников и рассказывает о новых идеях для аппетитных блюд. Часто Евгений презентует новые и давно уже известные блюда у себя в Инстаграм.

В этот раз Клопотенко покорил кадрами с пирогом:

«Яворовский пирог – знаковое блюдо Галычины. Картошка + гречка. Не говорите, что вам не захотелось попробовать этот пирог. Напоминаю – Яворовский пирог. Мы его еще и усовершенствовали, это просто любовь.

Ну в общем, приходите и пробуйте. А если нет возможности, то предлагаю вам приготовить немного другой. Но тоже невероятно вкусный пирог.

Уверяю, вы захотите приготовить этот пирог, быстрый и простой. Главное, не начните есть пюре с икрой просто так, а то останетесь без пирога» - рассказал Клопотенко.

Необходимо: листовое тесто, замороженное (0,5); картошка 4-5 шт; лук 1 шт; икра мойвы или трески 1 баночка; масло 2 ст. л; соль и перец по вкусу.

Сначала надо отварить картофель, слить воду, размять, охладить. За желанием добавить обжаренный лук кубиком, добавить выбранную вами икру. Форму обмазать маслом, тесто разделить на две части, немного раскачать и положить в форму. Добавить начинку из картофеля и икры, накрыть второй половиной теста. Запекать в духовке 35-40 минут при температуре 180С градусов, перед употреблением охладить.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.