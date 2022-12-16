Одну руку Світлана Тарабарова поклала на животик, що помітно округлився, а майбутні старші братик і сестричка цілують мамин животик.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Світлана Тарабарова, яка чекає на третю дитину, влаштувала сімейну фотосесію, яка показує, як сімейство артистки чекає на поповнення. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбуку артистка вперше поділилася фото із вагітним животиком.



Світлана Тарабарова явно насолоджується цим особливим періодом і нерідко влаштовує фотосесії, щоб запам'ятати цей чудовий час очікування малюка. На нових фотографіях Тарабарова нарешті засвітила вагітний животик. Адже після оголошення новини про третю дитину ще не постила такі особисті кадри.

Одну руку Світлана Тарабарова поклала на животик, що помітно округлився, а майбутні старші братик і сестричка цілують мамин животик. При цьому на обличчі знаменитості сяє поспішка.

Шанувальники відзначили в коментарях, що вагітність Світлані личить і що вона приголомшливо виглядає: "Яка ж ви красива, і зовні і зсередини, від вас йде нереально класна енергія", "Ваша родина приклад якою має бути сім'я, світлою, щирою, щасливою, радісної, багато кохання", "Яка гарна, як же тобі йде вагітність".

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.