Как сообщает Politeka.net, украинская певица Светлана Тарабарова, которая ждет третьего ребенка, устроила семейную фотосессию, которая показывает, как семейство артистки ждет пополнения. В частности, на своей странице в Фейсбук артистка впервые поделилась фото с беременным животиком.



Светлана Тарабарова явно наслаждается этим особым периодом и нередко устраивает фотосессии, чтобы запомнить это прекрасное время ожидания малыша. На свежих фотографиях Тарабарова наконец-то засветила беременный животик. Ведь после объявления новости о третьем малыше еще не постила такие личные кадры.

Одну руку Светлана Тарабарова положила на заметно округлившийся животик, а будущие старшие братик и сестричка целуют мамин животик. При этом на лице знаменитости сияет улыбка.

Поклонники отметили в комментариях, что беременность Светлане к лицу и что она потрясающе выглядит: "Какая же вы красивая, и снаружи и изнутри, от вас идет нереально классная энергия", "Ваша семья пример какой должна быть семья, светлой, искренней, счастливой, радостной, много любви", "Какая красивая, как же тебе идет беременность".

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.