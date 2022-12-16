Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист у новому образі блондина поділився милим фото та розповів, про що мріє у свій день народження.

Як виявилося, 16 грудня, Тарас відзначає свій 33-й день народження та звернувся із вдячністю до своїх рідних та шанувальників. Так співпало, що саме вранці цього дня сталася чергова атака росії та настрій актора було зіпсовано. Однак, попри все, він зізнався, що дуже пишається своїм народом і мріє не лише про перемогу України, а й про те, щоб українці після перемоги зберегли свою єдність.

"Мені сьогодні стукнуло 33. Ранок - ще той сьогодні… Настрій, звісно, святковим назвати важко, але, як не крути, життя кожного з нас продовжується. Мені є за що дякувати долі. Однозначно маю вкотре вклонитися своїм батькам. Я ціную своїх близьких та друзів, де б вони зараз не були. Воїни ЗСУ - Герої сучасності, шана котрим піде у вічність! А ще, я пишаюсь своїм народом, котрого зараз об’єднує лише одне бажання і, як усім нам відомо, його здійснення - лиш питання часу. Звісно, подяка своїй аудиторії, котра відчутно поруч, котра до сих пір вдячна за мої проекти і має віру у розквіт нашого майбутнього кінематографу. Все буде, дорогі мої!", - написав Цимбалюк у підписі до фото.

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