Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист в новом образе блондина поделился милым фото и рассказал, о чем мечтает в свой день рождения.

Как оказалось, 16 декабря, Тарас отмечает свой 33-й день рождения и обратился с благодарностью к своим родным и поклонникам. Так совпало, что именно утром этого дня случилась очередная атака россии и настроение актера было испорчено. Однако, несмотря ни на что, он признался, что очень гордится своим народом и мечтает не только о победе Украины, но и о том, чтобы украинцы после победы сохранили свое единство.

"Мне сегодня стукнуло 33. Утро – еще то сегодня… Настроение, конечно, праздничным назвать трудно, но, как ни крути, жизнь каждого из нас продолжается. Мне есть за что благодарить судьбу. Однозначно должен еще раз поклониться своим родителям. Я ценю своих близких и друзей, где бы они сейчас ни были. Воины ВСУ – Герои современности, честь которым уйдет в вечность! А еще, я горжусь своим народом, которого сейчас объединяет только одно желание и, как всем нам известно, его исполнение – только вопрос времени. Конечно, благодарность своей аудитории, которая ощутима рядом, которая до сих пор благодарна за мои проекты и верит в расцвет нашего будущего кинематографа. Все будет, дорогие мои!", - написал Цымбалюк в подписи к фото.

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