Популярна гумористична актриса та зірка студії "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка залишається в Україні і продовжує працювати, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала кадри із лаштунків зйомок, а також показала себе в національному українському вбранні.

Як видно, Вікторія зняла себе і колег у гримерці, мабуть, перед зйомками чергового концерту. Перед камерою вона з'явилася в гарній вишиті сукні червоного кольору з пишними рукавами. Її волосся акуратно укладене та прикрашене милим українським віночком, а на обличчі дуже яскравий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Булітко написала: "Мені дуже подобається автентичний український одяг, і я завжди тішуся, коли маю можливість вийти на сцену улюбленого "Дизель Шоу" у вишиванці. Це справді код нашої нації. А доповнює його, безумовно, гумор. І ми продовжуємо бити ворогів цією зброєю. Дивіться прем'єру "Дизель Шоу". Ми покажемо нові історії, які розпалять сусідів і зігріють нас".

Шанувальники відразу почали коментувати нові фото Вікі: "Манюня, ви завжди прекрасна!", "Неймовірно прекрасна", "Красуня, як завжди!", "Як завжди, красива", "Чарівна, як завжди", "Красуня", "Яка лялечка красива", "Красуня", "Наша кохана", "Мила дівчина".

Нагадаємо, "Новий рівень": екс-підопічна Монатика Ліда Лі здивувала "небезпечними" кадрами.

Як повідомляла Politeka, "Війна ще триває": Alyona Alyona звернулася до українців із важливим посланням.

Також Politeka писала, що "Закохалася": Зарицька з KAZKA розповіла про особливу пісню гурту, автора якої навіть не бачила.