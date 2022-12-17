Популярная юмористическая актриса и звезда студии "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая остается в Украине и продолжает работать, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала кадры из закулисья съемок, а также показала себя в национальном украинском наряде.

Как видно, Виктория запечатлела себя и коллег в гримерке, видимо, перед съемками очередного концерта. Перед камерой она появилась в красивом вышитом платье красного цвета с пышными рукавами. Ее волосы аккуратно уложены и украшены милым украинским веночком, а на лице очень яркий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Булитко написала: "Мне очень нравится аутентичная украинская одежда, и я всегда радуюсь, когда имею возможность выйти на сцену любимого "Дизель Шоу" в вышиванке. Это действительно код нашей нации. А дополняет его, безусловно, юмор. И мы продолжаем избивать врагов этим оружием. Смотрите премьеру "Дизель Шоу". Мы покажем новые истории, которые разожгут соседей и согреют нас".

Поклонники тут же начали комментировать новые фото Вики: "Манюня, вы всегда прекрасна!", "Невероятно прекрасна", "Красотка, как обычно!", "Как всегда, красивая", "Очаровательная, как всегда", "Красотка", "Какая куколка красивая", "Красавица", "Наша любимая", "Милая девушка".

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