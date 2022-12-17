Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри зі свого візиту до притулку для українських біженців у Німеччині. До речі, зараз у цій країні артистка має благодійний тур, вона збирає кошти для підтримки українців.

За словами артистки, у цьому притулку у німецькому місті Майнц знайшли тимчасовий притулок від війни біженці з України. Вони дуже тепло зустріли артистку, з радістю з нею поспілкувалися та фотографувалися. Світлана запросила всіх мешканців цього притулку на свій концерт у Франкфурті.

"Не передати словами емоції, які я відчула. Сльози гіркоти та радість, що нехай так, але ці люди живі і їм не загрожує смертельна небезпека у вигляді російських ракет, які з жахливою регулярністю обрушуються на мирних жителів по всій Україні. Місцеві організації щоденно намагаються забезпечити всім необхідним сотні та тисячі біженців. Ми зустрілися вчора не просто поговорити чи заспівати, ми намагалися наповнити один одного силою та надією, вірою в те, що наша воля та дух подолають біль та втрати”, - поділилася емоціями Лобода.

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