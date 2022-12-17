Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры со своего визита в приют для украинских беженцев в Германии. К слову, сейчас в этой стране у артистки благотворительный тур, она собирает средства для поддержки украинцев.

По словам артистки, в этом приюте в немецком городе Майнц нашли временное убежище от войны беженцы из Украины. Они очень тепло встретили артистку, с радостью с ней пообщались и фотографировались. В свою очередь Светлана пригласила всех жителей этого приюта на свой концерт во Франкфурте.

"Не передать словами эмоции, которые я испытала. Слезы горечи и радость, что пусть так, но эти люди живы и им не угрожает смертельная опасность в виде российских ракет, которые с чудовищной регулярностью обрушиваются на мирных жителей по всей Украине. Местные организации ежедневно стараются обеспечить всем необходимым сотни и тысячи беженцев. Мы встретились вчера не просто поговорить или спеть, мы пытались наполнить друг друга силой и надеждой, верой в то, что наша воля и дух преодолеют боль и потери", - поделилась эмоциями Лобода.

Напомним, "Новый уровень": экс-подопечная Монатика Лида Ли удивила "опасными" кадрами.

Как сообщала Politeka, "Война еще продолжается": Alyona Alyona обратилась к украинцам с важным посланием.

Также Politeka писала, что "Влюбилась": Зарицкая из KAZKA рассказала об особенной песне группы, автора которой даже не видела.