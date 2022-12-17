Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала, як готується до своєї нової вистави.

Як відомо, на початку літа Наталія створила та представила публіці свою моновиставу "Я вдома". Треба сказати, що цей експеримент мав великий успіх, і тепер артистка вирішила презентувати свою нову виставу, яка називається "Доньки".

Могилевська опублікувала кумедне домашнє фото, на якому разом зі своїми колегами-жінками, та розповіла, що вони готуються до виступу. На фотографії троє жінок у костюмах схожих на піжами вмостилися на дивані з листами та зайняті підготовкою.

У підписі до публікації Наталя написала: "Увімкнули лампи на акумуляторі, запаслися листами з ручками, одягнулися в домашні костюми і закінчуємо виставу «Доньки». Чекаєте? Запрошую всіх на прем'єру 19 та 20 грудня у театрі ім. Лесі Українки. Посилання на квитки у шапці профілю. До зустрічі!".

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