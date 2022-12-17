Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала, как готовится к своему новому спектаклю.

Как известно, в начале лета Наталья создала и представила публике свой моноспектакль "Я вдома". Надо сказать, что этот эксперимент имел большой успех, и теперь артистка решила презентовать свой новый спектакль, который называется "Доньки".

Могилевская опубликовала забавное домашнее фото, на котором вместе со своими коллегами-женщинами, и рассказала, что они готовятся к выступлению. На фотографии трое женщин в костюмах похожих на пижамы умостились на диване с листами и заняты подготовкой.

В подписи к публикации Наталья написала: "Включили лампы на аккумуляторе, запаслись листами с ручками, оделись в домашние костюмы и заканчиваем спектакль "Доньки". Ждете? Приглашаю всех на премьеру 19 и 20 декабря в театре им. Леси Украинки. Ссылки на билеты в шапке профиля. До встречи!".

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