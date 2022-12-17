Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала серію чорно-білих та кольорових знімків із нової фотосесії, на яких постала в елегантному образі.

Як видно, для зйомки Даша одяглася в жіночне і дуже елегантне вбрання - на ній чорне боді, поверх якого вона накинула об'ємне сіре пальто. Доповнюють образ витончені чорні босоніжки на шпильках, під які блогерка одягла темні шкарпетки. Волосся Даші зібрано в красиву зачіску з кількома відпущеними пасмами, а на її обличчі — акуратний макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Неймовірно подобається ця серія фото, особливо друге фото". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото дівчини, відзначаючи незвичайний акцент у її образі – босоніжки зі шкарпетками: "Так ось звідки чоловіки взяли моду одягати шкарпетки під босоніжки. А фото вогонь", "Фотки класні, але босоніжки зі шкарпетками?", "Неймовірною краси дівчина", "Ну дуже стильно", "Вибачте, а це так треба одягати туфлі відкриті з теплим носком? Куди так йти?", "Круті фото", "Даша, у вас шикарний профіль на останніх фото", "Кайф" , "Ну що ж за краса така, Даша. Просто бомба, шкарпетки увійшли в чат", "Ломаєш стереотип про носіння шкарпеток із сандалями", "Красуня".

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