Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила серию черно-белых и цветных снимков из новой фотосессии, на которых предстала в элегантном образе.

Как видно, для съемки Даша оделась в женственный и очень элегантный наряд – на ней черное боди, поверх которого она накинула объемное серое пальто. Дополняют образ изящные черные босоножки на шпильках, под которые блогерша надела темные носочки. Волосы Даши собраны в красивую прическу с несколькими отпущенными прядями, а на ее лице аккуратный макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Невероятно нравится эта серия фото, особенно второе фото". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото девушки, отмечая необычный акцент в ее образе – босоножки с носками: "Так вот откуда мужчины взяли моду надевать носки под босоножки. А фото огонь", "Фотки классные, но босоножки с носками?", "Невероятной красоты девушка", "Ну очень стильно", "Извините, а это так надо одевать туфли открытые с теплым носком? Куда так идти?", "Крутые фото", "Даша, у вас шикарный профиль на последних фото", "Кайф", "Ну что ж за красота такая, Даша. Просто бомба, носки вошли в чат", "Ломаешь стереотип о ношении носков с сандалиями", "Красотка".

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