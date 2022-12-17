Популярна український телеведучий, інтерв'юер та блогер Анатолій Анатолич, який відзначився особливою ворожістю до українських зірок-зрадників, часто ділиться з шанувальниками в Instagram новинами та подробицями свого життя. Так, цього разу шоумен опублікував фрагмент відео із журналісткою Діаною Панченко, яка, схоже, визначилася з позицією та почала працювати на російську пропаганду.

Зазначимо, раніше Панченко показала фото із Донецька та повідомила, що вона зараз там, де має бути. Тепер Анатолич показав відео, на якому пропагандистка з'явилася у Маріуполі та почала брати інтерв'ю нібито у місцевих жителів, які звинувачують у знищенні міста українську владу.

У підписі до публікації Анатолич поділився своїми емоціями від витівки Панченка: "Ви знаєте відчуття, коли слів не має, просто не має слів (це я майже проспівав). Тут лише одна хвилина з годинного відео, яке я зробив у себе на каналі, щоб показати, як працює вскрита російська консерва Діана Панченко. Вона поїхала в Донцьк і Маріуполь, щоб поговорити з "простыми людьми". І ось просто частинка її розмов. Хто віноват в знищені Маріполя, питає вона ніби випадкових Маріупольських дівчат. Далі дивіться самі".

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