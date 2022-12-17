Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала спокусливе відео та представила нову пісню "Юність".

Як видно, у новому відео Христина знята в цікавій локації, вона сидить боком до камери і співає нову пісню. Перед камерою вона з'явилася у білій шовковій сорочці, яка сповзає з плечей та оголює зону декольте, а потім у кадрі з'являються стрункі ноги. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж, вона кидає загадкові погляди в камеру.

У підписі до публікації Соловій розповіла про презентацію нової пісні, а шанувальники відразу почали коментувати нове відео, засипаючи її компліментами: "Оце розійшлася на камеру", "Чуттєва", "Вау, яка ніжна", "Чую шедевр буде пісня", "Дуже красиво", "Найкрасивіша та найталановитіша, просто найкраща", "Ніжна і чуттєва!", "Така красива", "Відчуваю, буде шедевр", "Красуня", "Вогонь".

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