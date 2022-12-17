Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала трагічні кадри з дітьми війни та розповіла про їхню долю.

На фотографіях можна побачити знімок тієї самої дівчинки на заправці, яка заряджає свій інгалятор, це фото стало вірусним у мережі та викликало бурхливе обговорення у суспільстві. Також тут є знімок із новонародженим малюком, підключеним до медичних апаратів у бомбосховищі. І фотографія хлопчика, який присів біля дороги, якою йдуть українські військові.

У підписі до публікації Боржемська написала: "Втрачене дитинство. Ніколи не пробачимо їм наших дітей... Які загинули, які втратили дитинство, які більше не будуть такими, як колись. Наші діти - діти війни, які в один день стали дорослішими. Вони знають види зброї, розуміють, що робити при звуках повітряної тривоги, їх герої більше не персонажі мультиків та коміксів. Їх героями стали справжні люди - ЗСУ. Мої горобчики постійно питають: "Мамо, а скільки буде тривати ця темрява?". І ти розумієш, що у тебе немає відповіді на це питання. Ти дивишся на них і кажеш чесно та відверто про це. Розповідаєш, що ми знаходимося не в найгірших умовах. Наші солдати сплять в окопах за будь-якої погоди, в інших містах люди набирають воду із річок, бо немає іншої альтернативи, а про тепло і світло тільки мріють. Пробачте, дітки, що вам доводиться це переживати. І дякуємо, що ви так стійко все переносите".

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