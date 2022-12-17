Популярная украинский телеведущий, интервьюер и блогер Анатолий Анатолич, который отметился особой враждебностью в украинским звездам-предателям, часто делится с поклонниками в Instagram новостями и подробностями своей жизни. Так, в этот раз шоумен опубликовал фрагмент видео с журналисткой Дианой Панченко, которая, похоже, определилась с позицией и начала работать на российскую пропаганду.

Отметим, ранее Панченко показала фото из Донецка и сообщила, что она сейчас там, где должна быть. Теперь Анатолич показал видео, на котором пропагандистка объявилась в Мариуполе и начала брать интервью якобы у местных жителей, которые обвиняют в уничтожении города украинскую власть.

В подписи к публикации Анатолич поделился своими эмоциями от выходки Панченко: "Вы знаете ощущение, когда слов нет, просто нет слов (это я почти спел). Здесь всего одна минута из часового видео, которое я сделал у себя на канале, чтобы показать, как работает вскрытая российская консерва Диана Панченко. Она уехала в Донецк и Мариуполь, чтобы поговорить с "простыми людьми". И вот просто частичка ее разговоров. Кто виноват в уничтожении Мариуполя, спрашивает она как бы случайных мариупольских девушек. Дальше смотрите сами".

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