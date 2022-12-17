Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актриса опублікувала трейлер романтичної комедії, у якій знялася у головних ролях із відомим актором Артемієм Єгоровим.

Вдавшись по трейлеру, Ксенія та Артемій у комедії грають закохану пару. І коли вони минулого року разом з'явилися на червоній доріжці, шанувальники запідозрили, що кохання з екрану перейшло і в реальне життя. Варто зазначити, що у картині знялися відомі українські актори, а вся комедія українською мовою. Саундтрек до фільму створили Монатик та учасниця торішнього Нацвідбору на Євробачення Роксолана.

У підписі до публікації Мішина розкрила подробиці майбутньої прем'єри і поділилася своїми емоціями: "Друзі, це насправді неймовірно. 29 грудня у всіх кінотеатрах нашої країни нарешті вийде наша довгоочікувана прем’єра фільму "Сусідка". Безмежна вдячність всій команді та @ffilms_company за роботу і можливість побачити результат на екранах нашої країни, особливо зараз в такі часи. Тож дозвольте собі трохи розслабитись, посміятись та провести зі мною трохи часу. Я трохи плачу від радості і дуже чекаю вашого фібдеку. До речі офіційний саундтрек до фільму був виконаний @monatik_official та @roxolanas. Дякую. Підете?".

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