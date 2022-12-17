Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, на якому з'явилася у незвичайному образі та розповіла, що задумала у свій день народження.

У ролику Наталка в елегантній білій сукні постановки на сцені порожнього залу без глядачів. Вона розпаковує коробочку з бантом, у якій милий білий тортик із написом: "Дякую ЗСУ". Актриса задує свічку та розповідає, який подарунок хотіла б отримати.

Як виявилось, у свій день народження Наталка вирішила попросити українців скинутися їй на "подарунок", оскільки вона відкрила збір і хоче придбати два прилади нічного бачення для військових, які служать із її чоловіком Андрієм Федінчиком.

"Сьогодні у мене день народження. Чесно, все що мені потрібно у мене є! Єдине що я хочу щоб закінчилася війна, Україна перемогла, чоловік повернувся живий і жити мирним життям! Але сьогодні я хочу зробити дещо важливе, і прошу вашоі допомоги. Я відкрила банку на збір коштів на два крутих прилади нічного бачення! Для хлопців, яких я знаю в обличчя, для хлопців які стали справжніми братами моєму чоловіку. Якщо всі хто хоче мене привітати скинуть по 10/20/50 грн то я зможу придбати ці необхідні прилади. Долучайтеся. Буду вдячна також за репост збору", - написала Денисенко.

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